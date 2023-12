(Di sabato 2 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Dubai, 02 dicembre 2023 In questasono stati" che "dimostrano il senso di responsabilità dei Paesi. E' la Cop più partecipata di sempre come capi di stato e di governo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria delladi Dubai. "Alcuni obiettivi sono- ha aggiunto -. Penso che vadanoi complimenti alla presidenza emiratina, non si può negare che sia stato un successo". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre News in Rete:

Cop28, Meloni: "Fatti passi avanti concreti"

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa dopo il suo intervento alla sessione plenaria delladi Dubai. "Alcuni obiettivi sono concreti - ha aggiunto - . Penso ...

Meloni a Cop28 contesta il “radicalismo ambientale”: “Serve una transizione ecologica, non ideologica” la Repubblica

Meloni alla Cop28: 'Serve una transizione ecologica non ideologica. L'Italia fa la sua parte' AGI - Agenzia Italia

Meloni sees Sisi, working for sustainable peace in Gaza

(ANSA) - ROME, DEC 2 - Premier Giorgia Meloni met with Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi on the sidelines of the COP28 conference with the ongoing crisis in the Middle East at the top of their ...

Alleanza globale per "triplicare il nucleare". E Meloni torna a spingere sui biocarburanti

Dopo giorni di annunci sulla finanza climatica oggi la COP28 di Dubai - continuando a non affrontare ... La seconda notizia è invece legata al discorso della premier italiana Giorgia Meloni che ha ...