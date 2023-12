Cop28 | Meloni e il no alla carne sintetica | al summit anche il bilaterale con Erdogan

(Di sabato 2 dicembre 2023)di Dubai, la premier Giorgiachiarisce i punti di lavoro nell’agenda politica. Nel giorno in cui a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella firma il ddl Lollobrigida che prevede lo stop a produzione e vendita della, la presidente del Consiglio rilancia la battaglia per la‘coltivata’ a fronte L'articolo proviene da Il Difforme.

Altre News in Rete:

Energia: Meloni, fine mercato tutelato e' obiettivo centrato e rata pagata Pnrr

Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgiaparlando con i giornalisti alladi Dubai a chi gli chiedeva di possibili accompagnamenti all'uscita dal mercato tutelato dell'energia. "...

Meloni alla Cop28: "Serve una transizione ecologica non ideologica" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Meloni a Cop28 contesta il “radicalismo ambientale”: “Serve una transizione ecologica, non ideologica” la Repubblica

Ue: Meloni, 'su riforma patto stabilità ore delicate, Europa sia ambiziosa'

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un posto stampa a Dubai, a margine dei lavori della Cop28. “Noi vogliamo e dobbiamo essere ambiziosi, l'Unione Europea deve essere ambiziosa ...

Riforme: Meloni, Letta Premierato non tocca poteri Colle

Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - Sulla riforma del premierato "le parole di Gianni Letta non le ho viste come parole di contrasto, come a voler creare dei problemi. In parte sono condivisibili e in parte n ...