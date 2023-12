Cop28 | Meloni | ' ad Africa fondo italiano per clima'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Dubai, 2 dic. (Adnkronos) - "L'Italia intende destinare una quota estremamente significativa delper il– la cui dotazione complessiva è di 4 miliardi di euro – verso il continenteno. Non però attraverso un approccio caritativo, perché l'non ha bisogno di carità. Ha bisogno di essere messa in condizione di competere ad armi pari, per crescere e prosperare grazie alla moltitudine di risorse che il continente possiede. Una cooperazione tra pari, rifiutando approcci paternalistici e predatori". Lo ha ribadito la premier Giorgianel suo intervento in plenaria alladi Dubai. "L'energia è uno dei pilastri del Piano Mattei per l'- va avanti la presidente del Consiglio -, il piano di cooperazione e ...