(Di sabato 2 dicembre 2023) I giornali arabi hanno raccontato minuto per minuto tutta la conferenza, il quotidiano al - Hayat ha scritto che il presidente israeliano Isaac Herzog ha trascorso gran parte della mattinata in ...

Altre News in Rete:

Cop28. Il tema è la guerra a Gaza

Alla richiesta di un commento, un funzionario degli Emirati Arabi Uniti, che sta supervisionando la, ha affermato che il Paese ha invitato tutte le parti alla conferenza e che si sente "...

Cop28, l’Ue annuncia 2,3 miliardi per la transizione energetica. Meloni: non sia un processo ... Il Sole 24 ORE

Cop28, alleanza globale per "triplicare il nucleare". E Meloni torna a spingere sui biocarburanti la Repubblica

Alla fiera delle velleità sul clima, torna di gran moda il nucleare (anche in Italia)

Non sono certa che oggi ricominciando da capo sul tema del nucleare l’Italia non si troverebbe ... Sull’eliminazione della produzione dei fossili, la Cop28, organizzata in uno dei maggiori paesi ...

Meloni sulla Magistratura: 'Problemi in una piccola parte, non scontro con politica'

DUBAI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato le recenti polemiche legate alle dichiarazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un punto stampa a margine della Cop ...