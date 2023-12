Cop28 | il multilateralismo che non funziona Ecco perché secondo Clini

Leggi su formiche

(Di sabato 2 dicembre 2023) Sono arrivate a Dubai almeno 70.000 persone per la. Si stima che 20mila circa saranno i delegati dei 197 Paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, oltre airi delle Nazioni Unite e delle Banche di Sviluppo. 50mila saranno i rappresentanti di Agenzie Internazionali, Organizzazioni non governative, imprese multinazionali, istituzioni finanziarie, istituti di ricerca. Questi numeri danno l’immagine della grande “fiera” internazionale che si è progressivamente sviluppata attorno al processo negoziale. Mentre i delegati interpretano in stanze rigorosamente chiuse i dettagli di articoli e sub paragrafi di documenti spesso sul tavolo da anni e senza conclusioni, al di fuori delle stanze negoziali una serie lunghissima di eventi è dedicata alla presentazione degli scenari sul clima che cambia; alla promozione ...