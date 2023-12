Convocati Verona | Baroni deve rinunciare a Hien e Saponara

(Di sabato 2 dicembre 2023) Di seguito la lista deidelper la trasferta in casa dell'Udinese: mancano, per loro problemi muscolari...

Commenta per primo Di seguito la lista deidelper la trasferta in casa dell'Udinese: mancano Hien e Saponara, per loro problemi muscolari in rifinitura. Portieri : Montipò, Berardi, Perilli, Difensori : Amione, Doig, Faraoni, ...

Si rivede invece Faraoni dopo la squalifica scontata nella gara contro il Lecce: i convocati di Marco Baroni per Udinese-Verona ...

