Convocati Bologna | out De Silvestri

(Di sabato 2 dicembre 2023) In vista del match contro il Lecce, mister Thiago Motta ha diramato la lista dei. Tra gli indisponibili figura: Lorenzo De....

Altre News in Rete:

Juve capolista al cardiopalma: vince a Monza al 94° e scavalca l'Inter. Oggi Milan e Lazio in campo

Da segnalare poi il ritorno tra idi Bennacer, di nuovo a disposizione (per la panchina) ... dopodiché ha raccolto solo un punto nel derby e due brutte sconfitte cone Salernitana: il ...

Bologna, i convocati per il Lecce: out De Silvestri, attacco contato per Motta TUTTO mercato WEB

BOLOGNA - I convocati di Thiago Motta contro il Lecce: emergenza ... Napoli Magazine

Juve Next Gen, i convocati per la sfida contro il Cesena

Mister Brambilla ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati della Juve Next Gen per la sfida contro il Cesena, in programma al Manuzzi oggi a partire dalle 16:15: ...

Stadio - E' Zirkzee il "tulipano" migliore d'Europa

A leggere il suo tabellino c'è da stropicciarsi gli occhi: ben 5 gol (di cui l'ultimo concesso dopo una verifica Var) e due assist che pongono ...