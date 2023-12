Contatti e riunioni Jannik Sinner | futuro in Rai? Tam-tam impazzito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ormaiè sulla bocca di tutti e al centro di tutto. Non ci sono dubbi: è la stella più lucente dello sport italiano. Dopo le due vittorie contro Novak Djokovic e il trionfo in Coppa Davis, il Belpaese lo celebra e se lo contende. In attesa, chissà, della prima vittoria in uno Slam, che ancora manca nella bacheca dell'altoatesino. La-mania è esplosa in modo dirompente: si pensi agli ascolti fatti registrare dalle sue partite trasmesse in chiaro in, semplicemente sensazionali (è stato ritoccato anche il record assoluto in termini percentuali per una partita di tennis sulla televisione italiana). Insomma,attira. Tantissimo. Ed è su queste basi che va letta l'indiscrezione rilanciata da Alberto Dandolo su Oggi, secondo il quale il campione potrebbe essere tra i ...