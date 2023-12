Condannati dal mutuo

Leggi su panorama

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nel 2023, dopo i fortissimi rincari delle rate dei prestiti per la casa, 400 mila famiglie hanno visto la propria abitazione finire all’asta. E per il prossimo anno ci sarà un ulteriore incremento di vendite all’incanto. Oltreché immobiliare, è un’emergenza sociale. Non si può certo dire che Christine Lagarde sia amica delle famiglie. Con gli aumenti a raffica dei tassi la politica della Banca centrale europea ha svuotato il portafogli di tanti risparmiatori. Chi, approfittando dell’insolita stagione del credito a condizioni mai così vantaggiose, ha progettato di comprare casa, nel giro di qualche anno si è visto sbarrare la strada proprio da Madame Lagarde. La Bce ha fatto sfumare il sogno di tanti che avevano contratto una tasso variabile e ora si ritrovano con un macigno sulle spalle. I contratti dipotenzialmente a rischio (ossia con ...