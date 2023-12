Concorso docenti 2023 | chi supera le prove ma non sarà assunto avrà vantaggi e punteggi in più VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 2 dicembre 2023) I concorsidovrebbero essere banditi a breve. I decreti ministeriali sono stati pubblicati e già gli aspiranti si preparano in vista delle. Cosa succederà aiche supereranno ilma non rientreranno nel contingente dei posti previsto per l'assunzione tramite graduatoria di merito? L'articolo, chilema nonin più