Comune di Bastia | presentazione del Natale a Bastia 2023

(Di sabato 2 dicembre 2023)Umbra 1 Dicembre – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa nella sala del Consiglio comunale per ladel. Si inizia domani 2 Dicembre con l’accensione delle luminarie, delle video proiezioni e del grande albero alle ore 17.30 in Piazza Mazzini sulle facciate delle chiese di San Michele Arcangelo e Santa Croce con spettacolo di Accademia Creativa. Tra le novità di quest’anno, tornerà la Festa di Capodanno aorganizzata da Ente Palio Riverock e Rollover. Sarà inaugurata la Mostra documentaria sull’ artista internazionale “Benvenuto Crispoldi. (1923-)” autore dei dipinti della Sala della Consulta del Municipio di. ...

