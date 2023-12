(Di sabato 2 dicembre 2023) Il prossimo lunedì 4 dicembre, la Chiesa di Regina Pacis aospiterà unaspeciale per onorare la memoria diDi, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato. Diha perso la vita in una tragica fatalità il 23 novembre 2021 ad Abbasanta, durante un’esercitazione al Poligono. Lae laper commemorareDiDopo la, un momento altamente significativo avrà luogo presso Piazza Giuliano della Rovere, vicino alla vecchia sede del Commissariato Lido. Qui, sarà deposta unain onore diDi, simbolo tangibile del sacrificio e del servizio ...

Altre News in Rete:

Mattarella: Italia non dimentica disastro della diga del Gleno

Il Presidente della Repubblica,Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune di Azzone, Mirella Cotti Cometti, Componente del ... Toccanteper il centesimo anniversario del crollo ...

Commemorazione dei Defunti: il sindaco Sergio Loggi ricorda i suoi ... Cronache Picene

Il Parco Santa Giulia compie 50anni. Presentate le iniziative per la commemorazione 2024 ModenaToday

Commemorazione di Sergio Di Loreto a Ostia: Messa e deposizione di Targa Commemorativa

Ostia: il sindacato APS ACAH- All Cops Are Heroes di Francesco Paolo Russo, organizza una Messa per ricordare Sergio Di Loreto.

"Stelle al merito del lavoro": ecco i maceratesi premiati

La commemorazione del centenario della "Stella al merito del ... Su iniziativa della Federazione nazionale maestri del lavoro, sarà presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un libro ...