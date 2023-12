Come prepararsi alla ‘sostituzione tecnica’ dell’intelligenza artificiale | di cosa avere paura?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nell’articolo The False Promise of ChatGPT (8-3-2023) Noam Chomsky si è espresso molto chiaramente, a proposito, facendo principalmente ricorso alle seguenti argomentazioni. Apprendimento: la mente umana non ingurgita valanghe di dati e non può essere ridotta ad un motore. Creatività: la nostra mente è un sistema elegante che non estrapola brutali correlazioni tra i dati, ma crea spiegazioni a partire da quelli che ha a disposizione. Definizione: l’intelligenzanon è intelligente e sarebbe quindi opportuno cambiarle nome. Mentre molti erano intenti a portare in gloria il vitello di silicio, su questo blog ho pubblicato un primo post (28-5-2022) ed un secondo (4-2-2023) in cui giungevo alle stesse conclusioni di Chomsky con argomentazioni, peraltro, più radicali. Con buona pace di certi ...