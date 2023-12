Combinata nordica | Riiber spazza via tutti sul trampolino piccolo di Lillehammer Bene Bortolas e Costa

(Di sabato 2 dicembre 2023) Jarl Magnusdimostra una superiorità devastante sulHS98 di(in Norvegia), domina il segmento di salto mattutino e prenota di fatto la prima vittoria del weekend in occasione della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di. Il beniamino locale ha sfoderato un salto sensazionale, firmando la miglior misura (102 metri) della serie da stanga 5 (due gate più in basso rispetto a quasigli altri big) ed effettuando un ottimo atterraggio, senza lasciare sul piatto punti preziosi con le valutazioni dei giudici. Il fuoriclasse norvegese ha rifilato dei distacchi abissali al resto della concorrenza, inclusi i migliori saltatori del circuito.si presenterà dunque alla ...

Altre News in Rete:

Sport in tv oggi sabato 2 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Un ricco menu per lo sport in tv di sabato 2 dicembre. Si parte al mattino con la 10km femminile di sci di fondo a Gallivare, prima della gara maschile. Ma anche snowboard cross,, salto con gli sci, fino ad arrivare al biathlon di Ostersund e all'appuntamento di Beaver Creek (con la discesa maschile) per la Coppa del Mondo di sci alpino. A Stavanger invece ...

Riiber dominante sul trampolino a Lillehammer, 20imo Bortolas e 24imo Costa FISI

Coppa del Mondo - È sempre dominio per la norvegese Gyda Westvold Hansen: rivivi il suo salto Eurosport IT

Riiber dominante sul trampolino a Lillehammer, 20imo Bortolas e 24imo Costa

Eccellente prestazione di Jarl Magnus Riiber sul trampolino Hs98 di Lillehammer (Norvegia) nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di combinata nordica. Il padrone di casa ha messo sul piatt ...

Gianmoena 20ima e Dejori 22ima dopo il salto a Lillehammer

Sul trampolino Hs98 di Lillehammer la norvegese ha piazzato un salto da 94,5 metri per 146,7 punti che le garantirà nella frazione di fondo un vantaggio di 34” sulla connazionale Mari Leinan Lund, ...