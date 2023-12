Colpo di scena a Ballando | annuncio di Milly | “Novità | concorrenti avvisati”

Leggi su biccy

(Di sabato 2 dicembre 2023) La finale dicon le Stelle si avvicina (andrà in onda il prossimo 23 dicembre) eCarlucci ha preparato undiper la puntata di stasera. Dopo settimane passate senza eliminazioni, nella settima puntata dello show ben due coppie dovranno abbandonare la pista da ballo. Ildiannunciato daCarlucci. Ieri pomeriggio a La Volta Buona,Carlucci ha svelato un’anticipazione della nuova puntata. In collegamento con Caterina Balivo,ha parlato delle due eliminazioni ed ha spiegato il motivo di questa scelta. “Non sono da sola, abbiamo appena finito una prova e sono qui con Giovanni Terzi. C’è undiin questa nuova puntata perché non vedrete una ...