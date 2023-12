“Colpo a sorpresa” | da Roma sicuri | l’annuncio sull’ex Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Primi botti di calciomercato. Il club ha messo gli occhi su un beniamino dei tifosi del, la trattativa può chiudersi: tutti i dettagli Manca oramai un mese all’inizio della sessione di calciomercato invernale di gennaio. Oltre al consueto lavoro di campo, le dirigenze dei club di Serie A sono già al lavoro per programmare il mercato, individuando eventuali rinforzi per le rose già a disposizione dei rispettivi tecnici. Non ci si aspettano grandi colpi a gennaio, ma solitamente si va a puntellare la rosa in quei ruoli che, magari per molteplici infortuni, sono carenti numericamente. Ad esempio il, che si trova in emergenza sulla fascia sinistra a causa degli infortuni di Olivera e Mario Rui, non è da escludere che intervenga sul mercato in quel ruolo. Negli anni il ruolo del terzino sinistro è stato, in un certo senso, una croce nera per ...