Codice segreto chat di WhatsApp | come funziona la novità

Leggi su cultweb

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha appena annunciato il cosiddettodi, ovvero unalità di sicurezza e privacy che permette agli utenti di impostare una password personalizzata per nascondere e proteggere lecon lucchetto sull’app di messaggistica. Taleè stata descritta dall’azienda“un ulteriore strumento per proteggere lee renderle più difficili da trovare se qualcuno avesse accesso al tuo telefono o se lo condividi con qualcun altro”. Una volta abilitata, lalitàcrea una cartella nascosta per lecon lucchetto, rimuovendole dalla lista principale delle conversazioni sull’app. Per accedere nuovamente a questa ...