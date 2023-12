CM com – Gatti | da Monza a Monza è diventato uno vero | il simbolo della Juve oggi è lui | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 2 dicembre 2023) 2023-12-02 00:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Un passo alla volta, Federicone ha tagliati di traguardi, ne ha chiusi di cerchi. Con il gol diè riuscito a chiuderne un altro bello grande, emotivamente importante. Nella passata stagione proprio in questo stadio aveva vissuto una delle prime occasioni da titolare, fallendola clamorosamente: un errore dietro l’altro, laridotta in dieci per il rosso ad Angel Di Maria poi finiva per perdere a causa del gol di Gytkjaer perso in marcatura da. Prima storica vittoria delalla prima di Palladino in panchina erimandato a tempo indeterminato. C’è voluto un bel po’, ma da marzo in poi è cambiato qualcosa, anzi tutto, almeno ...