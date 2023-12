Clamoroso sorteggi Europei | imbarazzo per un video hot

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il particolare episodio avvenuto durante ilo per gli2024 in Germania. Tutti i dettagli in merito Ilo per gliha creato un certoai delegati Uefa presenti. Durante l’estrazione delle palline, è infatti partito un audio ad alto volume riconducibile ad unhot. L’evento è quindi stato interrotto più volte tra le risate e l’del pubblico. Sui social è stato svelato il mistero: si tratta di uno scherzo di Jarvo69, Daniel Jarvis, che ha fatto squillare un telefono con quella “particolare” suoneria ed ha poi postato il tutto sui social.