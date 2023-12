Clamoroso autogol nel campionato tedesco | fan increduli | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 2 dicembre 2023) E’ davvero incredibile quanto accaduto ieri nella sfida tra St. Pauli e Amburgo, derbydella Bundesliga 2, seconda categoria deldi calcio. Il portiere Heuer Fernandes passa la palla ad Ambrosius, che poi la passa a Ramos, quest’ultimo però effettua un brutto passaggio indietro in porta, che spiazza il portiere dell’Amburgo. Nel tentativo di evitare che la palla uscisse in calcio d’angolo, Fernandes prova a respingerla ma in qualche modo la lanciata nella propria rete anche se era solo a un metro di distanza. I fan non potevano credere a ciò a cui hanno assistito mentre hanno preso d’assalto i social media affermando che questo potrebbe essere stato il peggiordella storia. This own goal by Hamburg ???? #FCSPHSV pic.twitter.com/ZI5O4nQZ3C — Bayern & Football (@MunichFanpage) ...