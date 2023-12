Cina | non segnala nuove malattie infettive causate da nuovi virus | batteri

(Di sabato 2 dicembre 2023) Pechino, 02 dic – (Xinhua) – Le attuali sindromi respiratorie acutete insono tutteda agenti patogeni noti, e non sono state identificateda, ha dichiarato oggi un funzionario sanitario, citando i risultati del monitoraggio. Mi Feng, portavoce della Commissione nazionale per la salute, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre News in Rete:

Cop28, svolta a Dubai: 'Triplicare il nucleare contro il gas serra'

Tuttavia,e Russia, i principali costruttori di centrali nucleari del mondo,sono tra i firmatari . Tra gli altri firmatari figurano Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Ghana, ...

Il ventunesimo non sarà il «secolo cinese» Corriere della Sera

Non è ancora tempo di strappi. Il summit Ue-Cina visto da Pelanda Formiche.net

Salute, in Italia due casi di polmonite da "mycoplasma" nei bambini: ecco cos'è

soprattutto nella fascia da zero a due anni in Cina, e la stessa cosa sta succedendo in Francia. I timori erano che si potesse trattare di un nuovo agente infettante, ma non sembrerebbe così: alla ...

Allarme Polmoniti da Mycoplasma: Due Bambini Infettati in Italia

Mentre la Cina, la Francia e altri paesi registrano un aumento dei casi, in Italia, secondo il Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria, non c'è motivo di ...