Cina | leader di agenzie di stampa globali si incontrano a Pechino 2

(Di sabato 2 dicembre 2023), 02 dic – (Xinhua) – Il presidente dell’agenzia diXinhua, Fu Hua, il capo dell’agenzia Reuters, Sue Brooks, il vice presidente dell’Associated Press (AP), YK Chan, e Michael Mainville, membro del comitato esecutivo dell’Agence France-Presse (AFP) e direttore regionale dell’AFP per l’Asia-Pacifico, si, capitale della, per discutere della cooperazione per far fronte alle urgenti sfide che i media si trovano ad affrontare in tempi di cambiamento, ieri primo dicembre 2023. L’incontro di ieri si e’ svolto prima della quinta edizione del World Media Summit (WMS), che si terra’ nelle citta’ di Guangzhou e Kunming. I dirigenti hanno convenuto che lediinternazionali dovrebbero lavorare insieme e rimanere ...