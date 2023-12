“Ci siamo lasciati | mi ha riempito di bugie” La coppia top di UeD si separa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 dicembre 2023) Rottura definitiva tra unadi Uomini e Donne. Non stiamo parlando di indiscrezioni rilanciate da qualche autorevole sito, ma proprio di un annuncio ufficiale fatto da uno dei due protagonisti. Colui che si è lasciato ha infatti deciso di rilasciare un’intervista al magazine di UeD e qui ha anche sviscerato le ragioni che hanno portato i due arsi. Non sembrano proprio esserci possibilità per un ricongiungimento, stando alle sue parole. Infatti, questa rottura nelladi Uomini e Donne appare veramente insanabile. Ad essere rimasto fortemente deluso è stato proprio lui, che ha confessato di aver subito delle menzogne da parte della sua ex. Quest’ultima gli raccontava altro, ma ha poi scoperto la verità e la delusione ha preso il sopravvento. Dopo un’iniziale pausa di riflessione, hanno preferito proprio mollarsi per ...