Chronicle | la recensione del film found footage di Josh Trank

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il, 2012. Regia:. Cast: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan, Michael Kelly, Ashley Hinshaw.Genere: fantascienza, thriller. Durata: 83 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale.Trama: Tre adolescenti ottengono poteri telecinetici, e le conseguenze non saranno piacevoli per tutti. Fu un piccolo fulmine a ciel sereno il primo lungometraggio di, uscito nella primavera del 2012 quando la moda del(qui il nostro articolo sui migliorigirati con telecamera a mano) si applicava a tutti i generi cinematografici (nel medesimo periodo usciva il decisamente meno riuscito Project X, che si muoveva nei territori della commedia ...