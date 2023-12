Chiara Ferragni | bagno di folla in India | cosa è successo

Leggi su dailynews24

(Di sabato 2 dicembre 2023)è attualmente inin compagnia dei suoi amici più stretti per un viaggio in uno dei pochi Paesi che ancora non aveva avuto l’opportunità di visitare. L’influencer è stata avvicinata per strada da alcune donne, ma sorprendentemente non erano fan appassionate: la ragione di tanto interesse era diversa, spingendole a chiederle foto. L'articolo