Chelsea-Brighton | Premier League | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 2 dicembre 2023)è una partita valida per la quattordicesima giornata die si gioca domenica alle 15:00: tv,. Quando sembrava che Mauricio Pochettino da quest’anno allenatore del, avesse trovato una volta per tutte la fatidica quadra, è arrivato il preoccupante passo indietro di Newcastle a far ripiombare gli aficionados dei Blues nello sconforto. Mudryk – IlVeggente.it (Ansa)Dopo aver inflitto la prima sconfitta in campionato al Tottenham e fermato il Manchester City nel pirotecnico 4-4 di Stamford Bridge, una settimana fa i londinesi sono stati strapazzati dai Magpies a St. James’ Park (4-1), crollando nella ripresa dopo un discreto primo tempo e restando anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di capitan ...

Grande sfida a Stamford Bridge tra Chelsea e Brighton. Padroni di casa chiamati a riscattare il brutto 4-1 subito dal Newcastle. I Blues occupano, momentaneamente, il decimo posto, con soli 16 punti ...