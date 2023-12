Cgia Mestre | ogni anno Stato spende 5 Pnrr tra pensioni | stipendi e sanità

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 dicembre 2023) Milano, 2 dic. (askanews) – Tra, consumi intermedi,, assistenzail nostro Paese registra una spesa pubblica superiore di oltre cinque volte il; nel 2023 le uscite dellosuperer, in termini assoluti, i mille miliardi di euro, ma, a differenza del, che tra il 2021 e la metà del 2026 ci permetterà di investire poco più di 194 miliardi, non c’è la stessa attenzione della politica e dell’opinione pubblica su come vengono spese queste risorse pubbliche. E’ quanto afferma in una nota l’ufficio studi delladi. Tra il 2022 e il 2024, in termini assoluti, la spesa pubblica italiana si attesta stabilmente poco sopra i mille miliardi di euro. ...