Cerignola | schiacciato dal trattore | morto agricoltore Incidente sul lavoro | cordoglio di Coldiretti Puglia

Leggi su noinotizie

(Di sabato 2 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Vivodiper la morte dell’in provincia di Foggia che ha perso la vitadalper cause da accertare si è ribaltato, ennesimo caso in un annus orribilis, in cui sono aumentate infortunio sulin agricoltura del 10% in 8 mesi nel 2023, con il 16% in più di casi mortali, una inversione di tendenza rispetto a quanto registrato negli ultimi anni in. Gli infortuni sulin agricoltura in– aggiunge, sulla base dei dati Inail – sono balzati a 1.466 da gennaio ad agosto 2023 rispetto ai 1.338 dello ...