Cellino e il clamoroso errore in inglese: 'A Leeds volevano uccidermi...'

E in un'intervisa al Daily Mailha raccontato alcuni aneddoti della sua breve parentesi inglese al Leeds, tra cui uno davvero incredibile che riguardava il tecnico Bryan McDermott e... un ...

Clamoroso al Brescia: al posto di Gastaldello, vicino all'esonero, è pronto Vecchi Corriere

Cellino al Leeds: “Volevo cambiare un divano, esonerarono l’allenatore…”

ESCLUSIVA – Ielpo: “Lazio-Cagliari, il mio calcio. Cellino non volle ricevermi e dovetti andare via”

Come hai accolto la notizia, quasi un anno fa, del suo clamoroso ritorno in Sardegna ... Perché io non sarei mai andato via da Cagliari. Con l’arrivo di Cellino, beh… con lui non potevo andare ...