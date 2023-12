Cecchettin | Giulia morta in pochi minuti | no segni di nastro adesivo ai polsi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Milano, 2 dic. (Adnkronos) -inper la serie di coltellate che Filippo Turetta le ha inferto. Nessun colpo ha reciso le principali arterie, ma quegli affondi - insieme al trauma dovuto all'aver sbattuto la testa contro l'asfalto - hanno portato al decesso per dissanguamento della 22enne studentessa di Vigonovo (Venezia). L'autopsia, durata ieri 14 ore, ha restituito la mappa dettagliata dei fendenti, inferti con un solo coltello, ma anche delle abrasioni di quandoè stata buttata in una scarpata vicino al lago di Barcis, lontana più di 100 chilometri dalla zona industriale di Fossò dove è, intorno alle 22.40, sabato 11 novembre scorso. Il decesso colloca la competenza territoriale a Venezia, procura che contesta ...

Altre News in Rete:

Giulia Cecchettin uccisa con un coltello da cucina: nessun segno di scotch. Martedì i funerali, ci sarà anche Mattarella

E' durata in totale 14 ore l'autopsia sul corpo di. Dall'esame iniziato venerdì alle 9.30, è terminato alle 23.40 di ieri sera è emerso cheè stata uccisa con il coltello da cucina trovato nell'auto di Turetta. L'autopsia è ...

Giulia Cecchettin, il funerale martedì a Padova - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin: dopo l’autopsia arriva la data dei funerali, è morta per dissanguamento

Dopo quasi un mese dalla tragica scomparsa, i funerali di Giulia Cecchettin ci saranno martedì 5 dicembre, alle ore 11.00, con la cerimonia funebre prevista nella Basilica di Santa Giustina. É ciò che ...

Omicidio Giulia Cecchettin, il movente di Turetta: “La volevo per me, non accettavo fosse finita”

Filippo Turetta, stando a quanto emerso dall’interrogatorio in carcere, non si dava pace per la fine della relazione con Giulia Cecchettin, ...