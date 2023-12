(Di sabato 2 dicembre 2023) Il tecnico amaranto avverte sull'avversario: 'È una squadra di qualità che non merita l'attuale classifica'. Rossoneri reduci da un successo nelle ultime otto gare. Lazzarini, Poggesi e Renzi si ...

C'è la Lucchese, Arezzo alla riscossa. Indiani rilancia Castiglia dall'inizio: 'Cancelliamo questo momento - no"

VIDEO | Indiani: "Lucchese avversario di qualità. Noi in linea con i programmi" ArezzoNotizie

Lucchese, Testini: "Con l'Arezzo una gara che vale tanto per entrambe" Tutto C

Gorgone: "Lucchese di forza e di qualità"

Prima la sostanza, poi la qualità. Alla vigilia del derby di Arezzo, che nasconde oggettive insidie data la caratura complessiva della squadra di Indiani, il trainer della Lucchese, Giorgio Gorgone, h ...

Il programma. Impegni agevoli per le due capolista. Cesena e Torres

Questo articolo fornisce una panoramica della sedicesima giornata del campionato di Serie C Girone B, con le partite in programma e la classifica aggiornata. La gara tra Cesena e Juventus Next Gen è i ...