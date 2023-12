Cassino “Lanternia” | al via l’8 dicembre il festival internazionale delle lanterne giganti

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 2 dicembre 2023)-Arriva a”, il, la kermesse dedicata alle caratteristiche e tradizionalicinesi, che, da secoli, sono protagoniste di riti, feste e cerimonie orientali, come, appunto, la “festa”, durante la quale in Cina e in numerosi altri paesi dell’Estremo Oriente i cittadini festeggiano il capodanno. Dopo L'articolo Temporeale Quotidiano.