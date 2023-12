Caserta | lo scontro da non fallire | arriva Crema

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 2 dicembre 2023). Per la Paperdiennesima settimana di attesa, di riscontri che si attendono dal campo ma anche di speranza: tornare alla vittoria sarebbe l’unico viatico per uscire dal tunnel in cui i bianconeri si sono cacciati. Purtroppo la singolarità del tempo e lo sport divergono in maniera indefettibile, ed ecco che il miglior avversario giunge al PalaJacazzi con qualcosa da vendicare. La Logiman Pallacanestroè sicuramente tra le formazioni rivelazione di questo inizio di stagione, ha giocato ad armi pari e senza sfigurare contro ogni avversario e ha il dente avvelenato per la sanguinosa sconfitta di settimana scorsa subita in casa dalla Virtus Cassino. Il record di 6 vinte e 5 perse, che avrebbe forse potuto anche essere migliore, fotografa appieno il rendimento fin qui della squadra di coach Baldiraghi, fra le più ...