(Di sabato 2 dicembre 2023) Il caso dei fondi della Chiesa al leader della ong Mediterranea. L'ex no global, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "Seimila euro per l'affitto di casa"

Altre News in Rete:

Come han fatto i vertici cattolici a farsi inquinare

La domanda che credo sia utile rivolgersi è come sia stato possibile che i vertici della Chiesa siano stati inquinati da Lucae compagni. Cioè: dove sono nate le relazioni fra un gruppo di dirigenti politici conosciuti per gli scontri in piazza e un gruppo di prelati che in teoria avrebbe dovuto essere agli antipodi ...

Un caso i soldi dei vescovi a Casarin. Ma lui: «È la Chiesa che ci piace» Corriere della Sera

Le trame del Card. Zuppi per aggirare la Cei e dar soldi al pregiudicato Casarini Panorama

Casarini e i soldi Cei: le intercettazioni lo inguaiano

L'ex no global, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "Seimila euro per l'affitto di casa" ...

Uno scandalo devastante. Squallore. Imbarazzo. Miseria. Schifo. Semplicemente raccapricciante

Oggi La Verità è tornato sul caso Casarini con un dossier "I denari della Chiesa alla banda della Ong", sulla prima pagina, e le prime tre pagine interne.