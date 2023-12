Caro Landini | fino a quando abuserai della nostra pazienza?

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 dicembre 2023) Egregio Segretario Generale, Da sette settimane, a partire dallo scorso 20 ottobre 2023, ogni venerdì mi reco a Roma dalla Lombardia per ragioni di lavoro, usufruendo nell’ordine dei seguenti mezzi di trasporto: treno (Trenord) – metro (Atm) – treno (Trenitalia). Ebbene, in cinque di questi sette venerdì sono stato mio malgrado costretto a dover subire innumerevoli disagi a causa delle diverse mobilitazioni sindacali che hanno interessato a vario titolo il settore dei trasporti. Nel dettaglio: venerdì 20 ottobre sciopero generale dei settori pubblici e privati che ha coinvolto il personale del Gruppo Fs Italiane, di Trenitalia e Trenord. Venerdì 10 novembre è stata la volta di autobus, tram e metro gestiti a Milano da Atm. E poi, ancora, venerdì 17 novembre sciopero generale nazionale. Venerdì 24 novembre sciopero generale regionale per le regioni del Nord ...