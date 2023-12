Camminata o corsa | qual è la scelta migliore per la salute

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 2 dicembre 2023) Due attività tra le più intraprese, una delle due però èdell’altra nel favorire lae la forma fisica In questo periodo particolare le scarpette dasono tornate ai piedi di moltissime persone che in vista del Natale vogliono farsi trovare in forma per potersi poi concedereche lusso in più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.