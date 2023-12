Calendario sport invernali oggi | orari 2 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023)sabato 2ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Beaver Creek e il gigante femminile a Tremblant. La Coppa del Mondo di biathlon regala invece la sprint maschile a Oestersund. Ci sarà da divertirsi anche con le Gundersen della combinata nordica a Lillehammer. Imperdibile le 10 km in tecnica libera a Gaellivare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci di fondo, mentre il salto con gli sci sarà protagonista a Lillehammer con gare per entrambi i sessi. Lo snowboardcross regalerà emozioni a Les Deux Alpes, da seguire con grande attenzione anche la Coppa del Mondo di sci freestyle con il Big Air a Pechino e le moguls a Ruka. Di seguito ilcompleto degli...