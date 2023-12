Calendario sci alpino oggi | orari 2 dicembre | programma Beaver Creek e Tremblant | tv | startlist

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Con la speranza di un meteo clemente, la Coppa del Mondo di scisi dividerà tra gli Stati Uniti ed il Canada. Agli uomini-jet cercano di disputare la prima discesa della loro stagione, mentre asi terrà il primo dei due giganti in. Purtroppo il maltempo continua ad essere un fattore decisivo e lo è stato anche nella giornata di ieri, portando alla cancellazione della prima discesa. La nevicata della sera prima e la scarsa visibilità hanno portato la giuria ad annullare tutto ed ora la speranza è quella che si possa gareggiare quest’, anche se le previsioni non aiutano. In Canada, come detto, spazio alle gigantiste. Federica Brignone e Marta Bassino vogliono riscattarsi dopo la gara di Killington che ha visto la valdostana chiudere sesta, ...