Calciomercato Roma | per Guirassy il problema è sempre il prezzo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023), problemi per l’acquisto del bomber: ilcomplica la trattativa per i giallorossi Anche lasulle tracce di, bomber che con lo Stoccarda ha sorpreso in questa prima parte di stagione in Bundesliga. Ma l’interesse non basta ai giallorossi per portare a termine una trattativa che si preannuncia difficile. La clausola rescissoria del giocatore è pari infatti a 17 milioni di euro: troppi per le casse della società capitolina.