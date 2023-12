Calciomercato | niente Newcastle per Ruben Neves | “Sono felice qui in Arabia Saudita”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Secondo quanto riporta BBC Sport, il futuro dianche nel corso della seconda metà di stagione sarà in. Nei mesi scorsi si era parlato molto di un suo approdo al, anch’esso di proprietà del fondo di investimento pubblico dell’che detiene il cartellino del calciatore, attualmente all’Al-Hilal. “C’era un interesse delprima che venissi in, ma la mia famiglia ed io siamo davvero felici qui, mi sto divertendo molto”, ha detto il calciatore ex Wolves dopo il successo per 3-0 contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. “Sta andando tutto molto bene per me e voglio restare qui”, ha chiosato. SportFace.