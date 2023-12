Calciomercato | il Napoli anticipa un colpo per l’estate a gennaio? Affare dalla Ligue 1

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilè pronto a tornare sul mercato per rinforzare la rosa. Unper giugno può essereto già a. Ilsembra finalmente tornato a vita. I mesi sotto la guida di Rudi Garcìa si sono rivelati nefasti. Il feeling tra il tecnico francese e la piazza partenopea non c’è mai stato. Quello che ha penalizzato maggiormente l’inizio stagione del, però, è stato il rapporto non idilliaco tra il tecnico francese e la squadra campione d’Italia. Gli azzurri, infatti, non sono riusciti ad entrare in sintonia con Garcìa e con il suo staff. Nel corso di questi mesi sono stati diversi gli episodi che hanno fatto pensare a dei malumori all’interno dello spogliatoio. il può eclatante, ovviamente, è quello che ha visto protagonista Victor Osimhen. Durante ...