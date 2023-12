Calcio | Serie A | Lazio-Cagliari 1-0**

(Di sabato 2 dicembre 2023) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Labatte 1-0 ilin un match della 14/a giornata diA, disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere la partita il gol di Pedro all'8'. I sardi giocano in dieci dal 27' per l'espulsione di Makoumbou. In classifica i biancocelesti salgono al 7° posto con 20 punti, agganciando Atalanta e Fiorentina, mentre i sardi restano fermi a quota 10 in 18/a posizione.

