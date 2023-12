Calcio | Psg Luis Enrique Nessun problema gol | mercato? Vedremo

(Di sabato 2 dicembre 2023) "Sono molto contento di quello che vedo dalla mia squadra" PARIGI (FRANCIA) - "Se noi abbiamo undi finalizzazione, cosa hanno gli altri? Una squadra che segna tre gol a partita, che crea dieci occasioni nette contro il Newcastle... È un gioco, a volte la palla entra, altre no. Avremmo prob

Altre News in Rete:

Il giorno in cui Camarda esordì con il Milan

... ' In quel mezzo migliaio di gol da bambino traa 7 e a 9 , si inserisce il record maturato ... È già storia il gol in rovesciata che ha fatto con il Milan primavera in Youth League contro il. ...

VIDEO / Psg, Luis Enrique: “Il calcio non è giusto, meritavamo di vincere” fcinter1908

Blog: Il giorno in cui Camarda esordì con il Milan

L'enfant prodige del calcio italiano è entrato all'84esimo minuto di Milan vs Fiorentina al posto di Luka Jovic, attaccante serbo classe 1997, uno dei grandi ex del match poiché arriva al Milan ...

È stata una settimana difficile per gli estremi difensori impegnati in Champions. Vediamo perché

Quando vedremo giocare Maignan, questa sera a San Siro, cominceremo a seguirlo con occhi un po’ diversi dal solito. Si è aperta una crepa nel mastodontico impianto che lo sorregge. Non è una cosa defi ...