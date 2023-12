Calcio | Gagliardini replica a Rabiot | ' le cose di campo restano in campo'

(Di sabato 2 dicembre 2023) Monza, 2 dic. - (Adnkronos) - "Ledirimangono in, non sui social. 'Ciama la mama!'". Così su Instagram il centrocampista del Monza Robertoal centrocampista della Juventus Adrien. Il nazionale francese ha pubblicato, sempre sullo stesso social network, la foto dell'ex giocatore dell'Inter che gli esultava in faccia dopo il gol del momentaneo 1-1 con questa didascalia."Impara a rimanere sempre umile perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordati di questo".

Altre News in Rete:

Monza - Juve 1 - 2, Rabiot contro Gagliardini: 'Impara sempre a rimanere umile'

Lo screzio tra Rabiot ee la polemica social del francese " Impara sempre a rimanere ... Dopo 10 minuti, l'arbitro Fabbri concede undi rigore per fallo su Cambiaso ma dal dischetto ...

Gagliardini esulta in faccia a Rabiot, lui si vendica sui social: Resta ... Eurosport IT

Calcio: Juve; Rabiot replica a Gagliardini, 'impara l'umiltà' Agenzia ANSA

Leao, commento social sul caso Rabiot-Gagliardini: il "mi piace" è virale

Nel mezzo, c'è lo sfottò di Roberto Gagliardini verso Adrien Rabiot. Quando il Monza pareggia, dalle immagini si vede l'ex Inter che va a esultare in faccia al francese per sbeffeggiarlo. Non è ...

LIVE TJ - CESENA-JUVENTUS NG 0-0 - Parata di Daffara su Saber: padroni di casa vicini al gol

24' - Palla in verticale per Shipendi che si muove bene davanti a Turicchia e prende palla, calciando subito in porta. Nessun problema per Daffara. 23' - Palla alta per Guerra che però non riesce a ...