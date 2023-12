Calcio | Figc | aperto procedimento nei confronti di Mourinho per frasi su Marcenaro**

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Le parole dell'allenatore della Roma Joséin conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo non sono passate inosservate da parte della procura federale della, che haunneidel tecnico giallorosso che ha affermato: "Domani con l'arbitro Marcenaro Mancini prenderà un giallo dopo 10' per un fallo su Berardi e non giocherà con la Fiorentina" e, ancora, quell'arbitro non ha "la stabilità emozionale per una gara di questa livello".