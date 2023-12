Calcio femminile | impresa Italia a Pontevedra! Azzurre vittoriose contro la Spagna in Nations League

(Di sabato 2 dicembre 2023) Incredibile allo stadio Pasarón di Pontevedra (). La Nazionalena diha sconfitto le padrone di casa della, nel penultimo indella fase a gironi della Lega A di2023-2024. Lesi sono imposte con lo score di 3-2, piegando le campionesse del mondo in carica sul proprio campo.dunque delle ragazze allenate da Andrea Soncin capaci di ribaltare il punteggio dopo il gol iniziale delle iberiche firmato da Athenea del Castillo al 12?, grazie a Valentina Giacinti al 47?, Michela Cambiaghi al 58? e ad Elena Linari al 64?. Ha provato Esther Gonzalez Rodriguez al 77? a riportare in auge le Furie Rosse, ma la compagine tricolore ha saputo tenere botta fino ...

Altre News in Rete:

Nations League, che impresa per l'Italia femminile: Spagna ko 3 - 2!

PONTEVEDRA (SPAGNA) - Che impresa per l' Italiadi Andrea Soncin : reduci dal pareggio - beffa in casa della Svezia , le azzurre vincono 3 - 2 a Pontevedra sul campo della Spagna campione del mondo nel match valido per la 5ª giornata del ...

LIVE Spagna-Italia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: azzurre a testa alta contro le campionesse del mondo OA Sport

Spagna-Italia, femminile: dove vederla, Rai 2 Tvblog

Nazionali Qualificazioni Europee UEFA EURO 2024 UEFA Nations League Finalissima Under 21

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...

LIVE Spagna-Italia 2-3, Nations League calcio femminile in DIRETTA: le azzurre superano le campionesse del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 23 ...