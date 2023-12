Calcio femminile | Andrea Soncin | “Tutti insieme possiamo fare grandi cose”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nella quinta giornata del Gruppo 4 di Lega A della Nations League 2023-2024 dil’Italia ha vinto per 2-3 in casa delle campionesse del mondo della Spagna, mantenendo intatte le possibilità di andarsi a giocare il secondo posto nel raggruppamento, che vale la permanenza diretta, nell’ultimo turno: le azzurre, impegnate in casa contro la Svizzera, dovranno far meglio della Svezia, impegnata in Spagna. Al sito federale ha parlato al termine della gara il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Prestazione straordinaria, complimenti alle azzurre e al CT: contro le campionesse del mondo in carica hanno compiuto una vera e propria impresa. È stata scritta una splendida pagina di storia delitaliano“. Al suo fianco il CT dell’Italia,: “È stata ...