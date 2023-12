Calcio | De Laurentiis | ' siamo a firma del contratto con Osimhen'

(Di sabato 2 dicembre 2023) "Sualladelche era in sospeso da questa estate". Lo ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio Denel corso del premio "Campania Felix". La trattativa ...

Ora Deannuncia di aver trovato l'accordo per il rinnovo dell'attaccante: previsto un netto incremento dell'ingaggio, attualmente da 4,5 milioni l'anno. . 2 dicembre 2023

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - 'Su Osimhen siamo alla firma del contratto che era in sospeso da questa estate'. Lo ha annunciato il presidente del ...

"Per Osimhen siamo alla firma del contratto che era in sospeso". Questo l'annuncio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presso il Multicenter School di Pozzuoli, in occasione della ...