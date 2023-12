Altre News in Rete:

Calcio: Bologna. Freuler 'Basi per costruire una nuova Atalanta'

I sui sogni sono ambiziosi: "Vincere il Mondiale con la Svizzera e un trofeo col. Comunque, di andare sempre più in alto. L'Europa Semmai ne parleremo a fine girone d'andata, vediamo dove ...

Calcio: Bologna. Freuler 'Basi per costruire una nuova Atalanta' Tiscali

Il doppio ex dell'incontro ha parlato della sfida che si giocherà domenica prossima tra giallorossi e felsinei

Davide Moscardelli ha scritto pagine importanti della storia di Lecce e Bologna. Con i giallorossi ha giocato solo in Serie C, non riuscendo ad ottenere purtroppo la promozione in B, mentre con i ...

Precedenti Lecce – Bologna, nelle 22 partite al Via del Mare i giallorossi hanno ottenuto 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte

Per la 14esima giornata del campionato il Lecce, dopo sei mesi, ritorna ad ospitare il Bologna. È la 23esima volta che le due squadre si affrontano nel ...