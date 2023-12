Cagliari | le pagelle di CM | Hatzidiakos disastroso | Makoumbou pure

Altre News in Rete:

Pagelle Lazio - Cagliari: i voti ai protagonisti del match

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24:Lazio -Ledei protagonisti del match tra Lazio e, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: FLOP: VOTI: a fine ...

Lazio-Cagliari, le pagelle di Benedetti: “Una cosa è sicura” Cittaceleste.it

PAGELLE Lazio - Cagliari: Provvidel! Pedro decide, Patric perfetto La Lazio Siamo Noi

Diretta Sarri: segui le interviste e la conferenza dopo Lazio-Cagliari LIVE

La Lazio si rimette in cammino per l'Europa che conta. In campionato batte il Cagliari 1-0 e arrivano tre punti importantissimi dopo le soddisfazioni in Champions. Non una bella prestazione, ...

Lazio-Cagliari, le pagelle di Benedetti: “Una cosa è sicura”

È visibilmente annoiato, e come dargli torto… il Cagliari è nullo e fatica a creare e a concludere in porta. Ivan cerca di non andare in ipotermia e per poco non chiede una sedia. C’è poco da dire, ...